Новые конверты со взрывчаткой послали премьеру Испании и в Минобороны

История с конвертами со взрывчаткой продолжает набирать обороты. Известно, что их также направили премьеру Испании, а также Минобороны.

Напередодні пролунав вибух в посольстві України в Іспанії, що в Мадриді. Як з'ясувалося згодом, це був лише початок терористичної атаки щодо країни, яка допомагає нам і передає озброєння для ЗСУ.

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Конверт з вибухівкою надіслали прем'єру

1 грудня стало відомо, що глава уряду Педро Санчес, а також Міністерство оборони й авіабаза Торрехон-де-Ардос отримали два вибухові пристрої. Нагадаємо, що 30 листопада їх виявили у посольстві, а також компанії в Сарагосі, яка займається виготовленням військової техніки.

У Національній поліції країни повідомили, що конверт з вибухівкою, надісланий Санчесу, виявили та знешкодили. Цим зайнялися служби безпеки уряду.