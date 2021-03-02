Сами они считают себя оппозиционерами. Критики видят платформу Кремля против Алексея Навального. Что интересно, партия "Новые люди" выражает те же лозунги и тезисы, которые сделали Алексея Навального врагом номер один для Кремля.

Сами они видят себя новой прорывной оппозицией. Критики говорят, что заметили знакомый сценарий: фальшивые противники власти, получили "помазание" Кремля. Якобы они были допущены, только чтобы быть против Алексея Навального. NYT написали об этой политсиле.

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Новые люди или проект Кремля?

Президент Владимир Путин не терпит инакомыслия, но в этих тисках процветала одна оппозиционная партия.

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Почему так произошло? По мнению аналитиков в РФ, к которым обратилось издание, "Новые люди" появились, чтобы отвлечь внимание и потенциальную поддержку от Навального, подорвать его имидж. В результате – разделить либеральную оппозицию. Все это подается как многопартийность в стране, где очень мало значимого политического выбора.

"Двадцать лет мы жили в ситуации ложного выбора: или свобода или порядок. Правительство должно прекратить видеть врагов и предателей в тех, кто имеет другие точки зрения, – говорит нам эта политическая сила. – Мы строим партию с нуля, с земли, люди , которые не ждут денег от олигарха".



Новая партия в России, или размытие оппозиционной платформы? / Фото NYT

На самом деле Кремль развернул многостороннюю борьбу, чтобы уничтожить движение Навального. Его сторонников задерживали на акциях, пытались (по его словам и Запада) убить политика "Новичком". Чиновники обвиняют Алексея в тайной работе на западные спецслужбы. В то же время, правительство продвигает пропутинские флешмобы в обществе.

И вот когда он за решеткой, "Новые люди" вышли на сцену. Таким образом создается якобы "конкуренция" между антикоррупционерами с разрешения Кремля.

Партия другого Алексея – Нечаева – планирует начать избирательную кампанию на выборах в парламент в сентябре 2021 года, поскольку получила льготу и может не собирать подписи.

Прошлой осенью, во время выборов в регионах, "Новые люди" завоевали свои первые 7 мест (три региональных парламента, городской совет Томска). Сейчас у них отделения от Камчатки до Калининграда. Правда, как рассказал Нечаев "Медуза", это был план-минимум, потому что "нас тоже коснулись давление и подкуп".

Но с Томском – одним из главных городов Сибири – получилось интересно. Там у Единой России нет большинства – лишь 11 мандатов. Против них собрался взрывной коктейль: "Новые Люди", партия Навального, "Яблоко" и даже коммунисты!

Сам лидер "Новых людей" не критикует Владимира Путина и не призывает к его свержению. Поэтому Россию часто называют "управляемой демократией". Там терпят тех, кто не против Путина, а иных деятелей оппозиции Кремль даже патронирует. Например, партия Захара Прилепина и основателя игры "World of Tanks".

Избегать критики президента и его семьи, не иметь иностранного финансирования, воздерживаться от несанкционированных уличных протестов. Мы придерживаемся этих трех красных линий,

– рассказал основатель о трех "железные условиях" регистрации партии в России.

Он просто журналист: как оппозиция борется между собой

У Навального признают, что относятся к ним с презрением – как к еще одному симулякру. "Они пытаются нам показать, что теперь "Новые Люди" составят реальную конкуренцию "Единой России". Знаете, это смешно", – сказала союзница Навального Любовь Соболь в YouTube. Говорят правильные вещи, но никогда ничего не сделают, добавила она.



Новая политсила уже достигла некоторых локальных успехов и критикует Навального / Фото МБХ Медиа

На это в "Новых Людях" реагируют спокойно и снова приводят пример Сибири: "Пока мы делим еще не убитого медведя. Какой ресурс у Навального и его людей? Да у нас в Томске больше активистов, чем у них. Двое от них прошли. Он просто журналист, расследователь, на этом поприще от него много пользы", – отрезал Нечаев.

Навальный и его команда – демократы? Вот не уверен,

– сказал Нечаев "Медузе".

"Если сторонники Навального не уважают никого, то как с ними кооперироваться и работать вместе?" – спрашивает бизнесмен и политик. Досталось и коммунистам. Мол, они ничем не отличаются от "Единой России", до сих пор находятся в СССР, то и ведут себя соответственно. Когда ты выпускаешь джина из бутылки, обратно его не загнать.

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Силам, похожим на Навального или Нечаева разрешается драться между собой, а людям – выпускать пар. Все это делается, чтобы была иллюзия выбора там, где почти всегда побеждает правящая партия. Часто давят в основном локальная власть и сами кандидаты, у которых на местах давно все схвачено, а не Кремль.



Отец Ксении Собчак был одним из менторов молодого Путина / Фото Business Insider

Такие политические системы существуют по всему миру в авторитарных странах. Впрочем, выборы проводятся для отвода глаз даже в Северной Корее. Пока Навальному было нельзя баллотироваться, роль эрзац оппозиции выполняла Ксения Собчак (считается чуть ли не крестницей Путина).

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В России понимают, что с такой системой здесь будет не Беларусь, а Венесуэла, где четверть населения сбежала. Но вокруг Путина в основном лишь силовики, люди по надзору и контролю, они не о развитии (хотя запрос на это есть). Нечаев считает, что "Новые люди" вполне могут удовлетворить его.

Косметика и спортивное СМИ: кто такой Алексей Нечаев

"Faberlic" и Sports.ru – два бренда, которые теперь принадлежат основателю "Новых людей". Первый – одна из самых известных косметических компаний, второй – топовое российское спортивное СМИ (украинская Tribuna.com до февраля 2021 года была его частью – 24). Ему 54 года, родился в Москве. Окончил юридический факультет Московского государственного университета.

Сначала занимался организацией парусных походов и другого спорта для детей. С 1990-х начал бизнес по продаже газет и книг в переходах, создал детское издательство "Мастер", где выходит первый русский перевод "Хроник Нарнии". С 1996 по 1997 годы работал в Украине с фондовым рынком.



Алексей Нечаев стал известным из-за косметического бизнеса / Скриншот YouTube

В этот же период создал первый большой бизнес – косметическую компанию "Русская Линия". На начальном этапе инвестировал 2 миллиона долларов США собственных средств. В начале XXI года, после выхода на международный рынок, был проведен ребрендинг.

Так появился "Faberlic" и магазины Beauty Cafe. Компания стала лидером по экспорту косметических и гигиенических продуктов в России (сейчас работает в более чем 40 странах мира).

И как раз 26 февраля 2021 года появилась информация, что Нечаев приобрел Sports.ru (основанный в 1998 году). Кроме бизнеса, он занимался экологией – создал инициативу "Зеленое движение России" ЭКА ". Реализована программа по высадке 10 миллионов деревьев в регионах, пострадавших от лесных пожаров и с плохой экологией.

Фонд Нечаева "Капитаны" вырос в один из крупнейших бизнес-акселераторов для студентов в мире в 2016 году. А теперь эти молодые люди стали активистами партии. Помогали блогеры, федеральная и региональная пресса. Алексей Нечаев отрицает, что получал любую консультацию или поддержку из Кремля.

Выйти из порочного круга "Путин или Навальный"

Идея политической партии появилась год назад, официальной датой создания считается 1 марта (стал председателем 8 августа). Какая же у них идеология или хотя бы направление? Партия тяготеет к правому центру, исповедует прогрессивизм (социальный прогресс в обществе через реформы) и коммунитаризм.

Коммунитаризм

Сложная политическая и философская конструкция, объединяющая в себе радикальный центр, леволиберальную экономическую политику, моральный консерватизм. Сторонники хотят видеть сильное гражданское общество и неправительственные организации. Сообщества формируют каждого конкретного человека

Государство должно ориентироваться на службу гражданам, а не чиновникам. Доля государства в жизни должна быть уменьшена. Партия опирается на фрилансеров и малый бизнес, поддерживает так называемый "народный капитализм". Среди других тем: экология, урбанистика, свободная экономика, возвращение выборности официальных должностей.

"Новые люди" позволяют россиянам голосовать формально не за Путина, но без страха преследования и ареста, если что. Прежде всего, это касается тех, кто за Навального и его идеи. "Вся настоящая оппозиция в России не зарегистрирована", – сказал NYT политолог из Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

Большинство в мире и на Западе воспринимают политику в России как "Путин против Навального". Но мир не черно-белый,

– сказал Нечаев.

Доказательство этому – партия "Справедливая Россия", созданная Сурковым (да, тем самым, куратором боевиков на Донбассе – 24) для заполнения фейковых пробелов на левом фланге центра. Ничего не предвещало беды, но в 2011 году она .. одобрила присоединение к протестам Навального! Став, хоть на время, реальной оппозицией.

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Впрочем, это не всегда спасает от смерти.

В России знают о Никите Исаеве, которого в свое время называли "Новым Навальным" за его движение "Новая Россия". И хотя он тоже не высказывался критически о власти, все равно был убит. Как считает Bellingcat, теми же работниками ФСБ, которые пытались ликвидировать и самого Навального. Возможно, он стал жертвой интриг во дворце, потому что был близок к Суркову. Когда последний впал в немилость, то Исаева убрали.