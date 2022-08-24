Новую марку главный почтовый оператор выпустит миллионным тиражом. Об этом говорится в каталоге марок Укрпочты на его сайте.

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В борьбе за свободу украинцы демонстрируют невероятные проявления героизма, патриотизма, несокрушимости, любви к своей Родине… Почтовым выпуском "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые" уважаем украинцев, которые для всего мира стали настоящими героями,

– говорится в сообщении.

В Укрпочте отметили, что 24 февраля 2022 года россия начала новый этап восьмилетней войны против Украины – полномасштабное наступление, которое длится уже 6 месяцев.



Также там добавили, что российские захватчики столкнулись с огромным сопротивлением украинцев, что наносит врагу значительные ежедневные потери.



"Хотя враг каждый день совершает ракетно-бомбовые массированные удары по мирным украинским городам и селам, устраивая геноцид украинского народа, нация остается непобедимой", – сообщает организация.

Блок-марка "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые" и конверт станут первым подобным выпуском во время войны. Их тираж будет составлять 1 миллион, художником стал Антон Хрупин.

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Марки Укрпочты во время войны: что известно

1 марта Укрпочта заявила, что выпустит марку с девизом "русский военный корабль, иди…!".

Тираж марки составлял 1 миллион экземпляров, а выпустили ее 12 апреля. Люди становились в длинные очереди, чтобы ее купить.

После этого Укрпочта решила ввести новую партию марок "русский военный корабль… все" .

Кроме того, Укрпочта решила и дальше выпускать марки на тематику борьбы украинского народа против российского нашествия.

В августе Укрпочта выпустит марку с известным черниговским псом-сапером Патроном. Кроме того, художники готовят для марок эскизы архитектурных сооружений.

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