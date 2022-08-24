Нову марку головний поштовий оператор випустить мільйонним тиражем. Про це йдеться у каталозі марок Укрпошти на її сайті.

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У боротьбі за свободу українці демонструють неймовірні прояви героїзму, патріотизму, незламності, любові до своєї Батьківщини… Поштовим випуском "Вільні. Незламні. Непереможні" шануємо українців, які для всього світу стали справжніми героями,

– йдеться у повідомленні.

В Укрпошті зазначили, що 24 лютого 2022 року росія розпочала новий етап восьмирічної війни проти України – повномасштабний наступ, який триває вже 6 місяців.



Також там додали, що російські загарбники стикнулися з величезним опором українців, що завдає ворогові значних щоденних втрат.



"Хоча ворог кожного дня здійснює ракетно-бомбові масовані удари по мирним українським містам та селам, влаштовуючи геноцид українського народу, нація залишається непереможною", – повідомляє організація.

Блок-марка "Вільні, Незламні, Непереможні" та конверт стануть першим подібним випуском під час війни. Їхній тираж становитиме 1 мільйон, художником став Антон Хрупін.

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Марки Укрпошти під час війни: що відомо

1 березня Укрпошта заявила, що випустить марку з девізом "русскій воєнний корабль, іді… !".

Тираж марки становив 1 мільйон екземплярів, а випустили її 12 квітня. Люди ставали в довгі черги, щоб її купити.

Після цього Укрпошта вирішила ввести нову партію марок "русскій воєнний корабль… всьо".

Окрім того, Укрпошта вирішила і далі випускати марки на тематику боротьби українського народу проти російської навали.

У серпні Укрпошта випустить марку з відомим чернігівським псом-сапером Патроном. Крім цього, художники готують для марок ескізи архітектурних споруд.

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