Про це 24 каналу розповіла кореспондентка із Харкова Анна Черненко. Вона також зазначила, що у спецпогашенні марки "Доброго вечора" були залучені трактористи, які й тягали у окупантів техніку.

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На поле притягли трофейний МТЛБ і трактор, прийшли трактористи, які в різних частинах області забирали в росіян покинуту техніку,

– розповідає Анна Черненко.



Погашення марки "Доброго вечора" пройшло на Харківщині / Фото Анни Черненко для 24 каналу

За словами кореспондентки, чоловіки-трактористи із Малої Рогані та зі Слатино. Фермер Віктор Кичук, ще 1 березня, разом із місцевими витяг 4 танки окупантів.



Фермери на Харківщині цупили у окупантів техніку / Фото Анни Черненко для 24 каналу

"Один із них вдалось завести, тож на ньому і поїхали у поля", – каже чоловік.

Відтворення ілюстрації поштової марки "Доброго вечора" / Фото Анни Черненко для 24 каналу

"Укрпошта" оголосила про старт продажу нової воєнної марки "Доброго вечора". Придбати її можна за посиланням, усього таких буде 5 мільйонів штук.

Популярність українських марок під час війни

1 березня 2022 року Укрпошта заявила, що випустить марку з девізом "русскій воєнний корабль, іді… !". Це фраза українського прикордонника з острова Зміїний, адресована російському кораблю, капітан якого вимагав в наших захисників здатися.

Тираж марки становив 1 мільйон екземплярів. А випустили її 12 квітня. Люди ставали в довжелезні черги, щоб її купити.

А вже 13 квітня українські військові завдали ракетного удару по кораблю, який погрожував прикордоннику на острові Зміїний, після чого і був відправлений у відповідному напрямку. Виявилося, що це був крейсер "Москва" – флагман чорноморського флоту Росії. 14 квітня він потонув, що ще більше підняло ажіотаж навколо цієї марки та ілюстрації з неї.

Після цього Укрпошта вирішила ввести нову партію марок "русскій воєнний корабль… всьо". Відмінність від попередньої – на ньому вже не було самого російського корабля, який тепер спочиває на дні Чорного моря.

Варте уваги Укрпошта завершила перший етап продажів марки "Корабель ВСЬО" з неймовірним рекордом

Патріотичні марки розпалили в українців любов до філателії, тож Укрпошта вирішила і далі випускати марки на тематику боротьби українського народу проти російської навали.

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