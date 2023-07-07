Об этом 24 Каналу рассказал блоггер, политолог Сергей Запорожский. Он добавил, что сейчас пропаганда напрасно пытается убедить жителей болот встать на защиту России.
Важно Режим Путина построен на блефе: как это проявилось в провокациях на ЗАЭС
Сменяют риторику
Как отметил политолог, большинство кремлевских муртадов осознают, что все пошло не по плану и Россия уже проиграла. Поэтому теперь путинисты запугивают россиян и транслируют месседжи, что после проигрыша страны-агрессорки всем им придет конец.
Задача состоит в том, чтобы убедить все российское общество, что придут "страшные бандеровцы" с англосаксами и всех "вырежут", несмотря на то, кто ты. Поэтому пропагандисты должны убедить всех россиян защищать страну.
– сказал Запорожский.
Мотивация российских пропагандистов абсолютно проста – деньги. У них уже нет обратной дороги и они знают, что прощения им точно не будет.
К чему теперь пропагандисты призывают россиян: смотрите видео
Цинические заявления российских пропагандистов
- В эфире кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой путинисты обсуждали вариант нападения на генсека НАТО Йенса Столтенберга на саммите в Вильнюсе. Гость "сливного бачка" полагает, что через 3 часа после начала саммита Столтенберг якобы "окажется в руках умудренных и мотивированных боевых профессионалов".
- В минобороны России лживо отчитались о ракетном ударе по дому во Львове. Оккупанты цинично заявляют, что нанесли удар высокоточным оружием якобы по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ.
- Страна-террористка массово распространяет дезинформацию, что МАГАТЭ не обнаружило признаков минирования на Запорожской АЭС. Россияне умалчивают о продолжении отчета директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Кроме того, на часть территории ядерного объекта россияне попросту не допустили наблюдателей.