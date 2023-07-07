Об этом 24 Каналу рассказал блоггер, политолог Сергей Запорожский. Он добавил, что сейчас пропаганда напрасно пытается убедить жителей болот встать на защиту России.

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Как отметил политолог, большинство кремлевских муртадов осознают, что все пошло не по плану и Россия уже проиграла. Поэтому теперь путинисты запугивают россиян и транслируют месседжи, что после проигрыша страны-агрессорки всем им придет конец.

Задача состоит в том, чтобы убедить все российское общество, что придут "страшные бандеровцы" с англосаксами и всех "вырежут", несмотря на то, кто ты. Поэтому пропагандисты должны убедить всех россиян защищать страну.

– сказал Запорожский.

Мотивация российских пропагандистов абсолютно проста – деньги. У них уже нет обратной дороги и они знают, что прощения им точно не будет.

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