Про це 24 Каналу розповів блогер, політолог Сергій Запорожський. Він додав, що зараз пропаганда марно намагається переконати мешканців болот стати на захист Росії.

Важливо Режим Путіна побудований на блефі: як це проявилось у провокаціях на ЗАЕС

Змінюють риторику

Як зазначив політолог, більшість кремлівських посіпак усвідомлюють, що все пішло не за планом й Росія вже програла. Тож тепер путіністи залякують росіян й транслюють меседжі, що після програшу країни-агресорки усім їм настане кінець.

Завдання полягає у тому, аби переконати все російське суспільство, що прийдуть "страшні бандерівці" з англосаксами й всіх "виріжуть", незважаючи на те, хто ти. Тому пропагандисти повинні переконати усіх росіян захищати країну,

– сказав Запорожський.

Мотивація російських пропагандистів абсолютно проста – гроші. У них вже немає дороги назад й вони знають, що вибачення їм точно не буде.

До чого тепер пропагандисти закликають росіян: дивіться відео

Цинічні заяви російських пропагандистів