Вода сносит все на своем пути: новые разрушительные наводнения охватили Бельгию – фото, видео

В Бельгии снова прошли сильные дожди с грозами. Они вызвали новую волну наводнений в стране, наделав немало бед.

Больше всего пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант. В целом наводнения коснулись районов южной области Валлонии.

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В городе Динан вода смывала автомобили. Они заблокировали железнодорожный переезд. При этом, как сообщили в компании-операторе Infrabel, железнодорожное сообщение окончательно не восстановили еще после первого удара стихии.

А в городе Намюр в результате сильного дождя прошел селевой оползень. На обнародованных в сети кадрах видно, как наводнение разрушает все на своем пути.

К счастью, сообщений о человеческих жертвах не поступало.

Что происходит в Бельгии: смотрите видео

Наводнение в Бельгии смывало машины: смотрите видео

Бельгию снова затопило / Фото AFP, Getty Images, EPA

Заметим, что мастшабные наводнения накрыли Западную Европу в июле 2021 года. Больше всего пострадали от стихийного бедствия Германия, Бельгия, Нидерланды и Франция. В Бельгии жертвами наводнения стали больше 20 человек. Кроме того, еще 20 числятся пропавшими без вести.