Алексинский химкомбинат взрывается и дымит: появились новые подробности атаки дронов СБУ и ССО

Ночью 9 ноября был атакован химкомбинат в Алексине. По нему прилетело по меньшей мере 13 беспилотников.

Из-за выброса кислот сейчас дымит оранжевым цветом главная цель украинских дронов – цех по производству пороха. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники в СБУ.

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На химзаводе произошел дополнительный взрыв

Громко на заводе в Алексине было примерно в 3 часа ночи. А в 13:10 там был зафиксирован дополнительный взрыв. После этого там загорелись химические вещества в результате предварительных попаданий дронами.

Сам завод остановлен, персонал эвакуирован,

– сообщают источники в СБУ.

Также они подтвердили, что в результате атаки было попадание в Алексинскую ТЭЦ. Украинские дроны повредили линию электропередачи напряжением 110 киловатт.

Напомним, что на этом заводе россияне производят компоненты для порохов, которые используют в боеприпасах больших калибров.

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