В районе прохождения "Северного потока" сейсмологи зафиксировали новые подводные взрывы

На дне Финского залива сеймологи зафиксировали новые подводные взрывы. Они произошли 20 и 21 октября.

Магнитуда колебалась от 1,4 до 2. Сейсмологи заявили, что это довольно редкое явление для этих территорий.

Важно Как "Северный поток-2" приложился к началу войны в Украине: объяснение немецкого министра

Первый толчок был зафиксирован примерно в 12:30 20 октября. В настоящее время сейсмологи устанавливают детали. Уже известно, что речь идет о взрывных сигналах.

Их местонахождение было установлено и идентифицировано. Это сигналы взрыва. Это точно не землетрясение,

– говорится в сообщении.

Сейсмолог Яри Кортстрем предположил, что причиной могли стать:

углубление судоходного канала порта;

проведение военных учений (когда взрывают, например, мины или глубинные заряды).

Специалисты обнаружили дыру в трубах газопровода "Северный поток"

Заметьте – кто взорвал "Северные потоки": смотрите видео