Таким образом у президента США появляется поле для торговли, Трамп хочет выиграть от того, что может произойти рецессия в мировой экономике. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян.

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"У Трампа появляется поле для торговли"

Олег Саакян отметил, что Трамп сейчас фактически шантажирует мир и пытается заставить страны двигаться в логике его действий, чтобы получить внешнеполитическую победу. Дело в том, что часть стран может поддаться давлению Трампа. Лидер Штатов сможет продемонстрировать это как собственную победу, уменьшая пошлины, например, до уровня 10%, создавая определенные компенсаторные механизмы, отсрочивая пошлины для определенных отраслей и так далее.

У него появляется поле для торговли. Он сейчас действует по принципу "купи козу – продай козу". Он сейчас всем коллективно ее купил, а дальше будет торговаться по поводу того, что ему готовы дать, чтобы он ее продал и сделал жизненное облегчение. Если на это пойдет большая часть стран, то надвигается рецессия,

– сказал он.

Важно, насколько быстро начнут расти цены в США. Прежде всего – исчезать товары из других стран. Если на полках магазинов у людей начнет исчезать туалетная бумага, моющие средства, что-то другое, что они закупают в других странах, они начнут задавать вопросы Трампу, что происходит.

"У Трампа есть время, пока товары не начнут исчезать. Какие-то группы товаров – это месяцы, полгода, возможно, вообще будут измеряться неделями. Это тот горизонт, в котором он может шантажировать мир и другие страны. Судя по всему, сейчас он хочет выиграть от того, что вся мировая экономика будет замедляться, потому что это будет провоцировать снижение цены на энергоносители, и немного выравнивать ситуацию для Штатов", – предположил политолог.

По его словам, экономики Китая, стран Азии, Африки, Европы развиваются быстрее, чем американская. Возможно, Трамп хочет всех замедлить таким агрессивным способом.

Напомним, Дональд Трамп ввел беспрецедентные пошлины на импорт из всех стран мира. Ранее он заявлял, что 2 апреля в США станет "днем освобождения" или днем экономической независимости, потому что против всех стран введут пошлины. Президент США подписал решение. Базовая тарифная ставка начнет действовать с 5 апреля, а взаимные тарифы – с 9 апреля.