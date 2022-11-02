Будет жарко, но ПВО работает, – Братчук сказал, чего ждать после новых поставок оружия из Ирана

Иран обещает новые поставки в Россию. Речь идет не только о шахидах, но и о других видах беспилотников, но наша ПВО готова к новым вызовам.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Ранее сообщалось о том, что ПВО сбила все ракеты, которые враг утром 2 ноября запустил по Одессе.

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Российские корабли в Черном море

Братчук отметил, что ночь с 1 на 2 ноября в Одесской области прошла спокойно, насколько это возможно в реалиях военного времени. Утром 2 ноября была тревога, но обстрелов не последовало. В Черном море появился один русский корабль-ракетоноситель с 8 "Калибрами", один большой десантный корабль.

То есть, группировка есть. Оно начинает имитировать определенную активность. Это похоже на то, что будет дальше – ситуация отслеживается, но у нас есть огневые средства впечатления, которые их могут получить,

– заметил представитель Одесской ОВА.

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Новые иранские дроны

Он продолжил, что поступает информация от разведки о том, что Иран должен поставить новую партию дронов. Под ударом снова будет Юг, потому что отсюда атакуют дронами-камикадзе. Речь уже о 3 видах дронов: не только "Шахид-136", но и о "Моджахед-6" и почему-то хваленых "Араш-2", которые даже не прошли испытаний.

"Только в сентябре они должны применяться на учениях иранской армии. Это показывает то, что "вторая армия мира" готова брать в Иран все, что угодно. Понимаем, что будет жарко, но наши силы ПВО видите как сегодня работают, в том числе из 13 ракет" уничтожили 12", – подчеркнул Братчук.

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