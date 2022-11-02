Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Раніше повідомлялось про те, що ППО збила всі ракети, які ворог зранку 2 листопада запустив по Одесі.

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Російські кораблі в Чорному морі

Братчук зазначив, що ніч з 1 на 2 листопада на Одещині минула спокійно, наскільки це можливо в реаліях воєнного часу. Зранку 2 листопада була тривога, але обстрілів не було. У Чорному морі з'явився один російський корабель-ракетоносій з 8 "Калібрами", один великий десантний корабель.

Тобто, угруповання є. Воно починає імітувати певну активність. Це схоже на те, і що буде далі – ситуація відстежується, але в нас є вогневі засоби враження, які їх можуть дістати,

– зауважив речник Одеської ОВА.

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Нові іранські дрони

Він продовжив, що надходить інформація від розвідки про те, що Іран має поставити нову партію дронів. Під ударом знову буде Південь, бо звідси атакують дронами-камікадзе. Мовиться уже про 3 види дронів: не лише "Шахід-136", а і про "Моджахед-6" та чомусь хвалені "Араш-2", які навіть не пройшли випробувань.

"Лише у вересні вони мали застосовуватись на навчаннях іранської армії. Це показує те, що "друга армія світу" готова брати в Ірану все, що завгодно. Розуміємо, що буде спекотно, але наші сили ППО бачите як сьогодні працюють, зокрема з 13 ракет знищили 12", – наголосив Братчук.

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