То ж влучити у цілі окупанти не змогли. Вони вкотре витратили мільйони доларів на вітер замість того, щоб хоч якось покращити життя в депресивних районах Росії.
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Росіяни запустили ракети Х-59
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 7 годині ранку. Після того й трапилася атака. Місцеві мешканці писали у соцмережах, що бачили, як ракета летить у сторону міста Вилкове.
З'ясувалося, що ворог запустив 3 ракети X-59 з акваторії Чорного моря. Пуск здійснили з літаків Су-30.
Нічна атака дронами-камікадзе
У ночі росіяни займалися ще одним улюбленим заняттям – запускали дрони-камікадзе по мирних і сплячих українцях. Нашим військовим вдалося ліквідувати 12 з 13 безпілотників. Відомо, що 6 дронів знищили на підступах до Києва.
Водночас голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що ворог здійснив наймасовішу атаку області дронами з початку повномасштабної війни.
Ще 2 "Шахіди" приземлили у Черкаській області. На жаль, пошкоджень зазнав об'єкт інфраструктури, але постраждалих серед населення немає.
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