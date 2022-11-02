Про це повідомив очільник ОВА Ігор Табурець. За його словами, усю ніч ворог тероризував одну з громад Черкаського району.

Зверніть увагу Атака на критичну інфраструктуру Києва, Харкова, Черкащини й Запоріжжя: були проблеми зі світлом

Окупанти тероризували "шахідами" Черкащину

Як стало відомо, у регіоні два "шахіди" збили сили ППО. Втім, один влучив в об’єкт інфраструктури. На щастя, люди не постраждали.

Жодних фото і відео. Не допомагайте ворогу! І убезпечуйтеся щоразу під час тривоги!

– наголосив Табурець.

Росіяни атакують Черкащину

​Варте уваги – Генерал розкрив небезпеку дронів-камікадзе Shahed-136: дивіться відео