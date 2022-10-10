Про це 10 жовтня написав очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Наразі невідомо про постраждалих, деталі з'ясовують.

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Ситуація на Черкащині

За словами Табурця, у Черкаському районі під час останньої повітряної тривоги з 17:31 до 18:26 захисники збили ворожу ракету. Відомо, що поранена одна людина. Також ворог пошкодив приблизно 20 приватних будинків.

Важливо убезпечуватися під час кожної тривоги! Навіть збита ракета вкрай небезпечна. Особливо, якщо вона не вибухнула в повітрі. Бережіть себе і рідних!, – наголосив Табурець.