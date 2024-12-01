С 1 декабря в Украине меняется порядок бронирования от мобилизации

С сегодняшнего дня, 1 декабря 2024 года в Украине вступят в силу новые требования для бронирования работников частного сектора. Обязательными условиями для этого определили два критерия: зарплатный и отсутствие долгов перед бюджетом.

Кабинет министров утвердил соответствующее постановление №1332, которое предусматривает несколько важных нововведений. 24 Канал рассказывает, что изменится.

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Бронирование для новых категорий специалистов

Под мобилизационное бронирование попадут работники протезно-ортопедической отрасли: протезисты-ортезисты, техники-протезисты, инженеры-технологи, механики протезно-ортопедических изделий и тому подобное. Условием является выполнение ими не менее 50% рабочей нормы в течение трех месяцев перед бронированием.

Работникам критически важных предприятий также гарантируется начисление ежемесячной зарплаты в течение всего срока отсрочки.

Зарплатный критерий и требования к предприятиям

Для работников критически важных предприятий устанавливается новый критерий: заработная плата должна превышать 20 тысяч грн (минимальная зарплата 8 тыс. грн умноженная на коэффициент 2,5). Кроме этого:

Работники должны быть внесены в воинский учет.

Данные о них должны быть обновлены.

Они не должны находиться в розыске.

Предприятие не должно иметь налоговой задолженности.

Под бронированием может находиться не более 50% военнообязанных сотрудников критически важных предприятий. Однако по решению министра обороны этот лимит может быть увеличен, что вызывает беспокойство относительно возможных коррупционных рисков, ведь механизм принятия таких решений не прописан.

Электронное бронирование через Дію

Забронировать работников можно будет только через портал Дія. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, электронный формат позволит быстро получать статус бронирования и отображать его в системе.

В то же время доступ к этой услуге будут иметь только компании, которые будут отвечать новым правилам и подтвердят свой статус критически важных. До конца февраля 2025 года предприятия должны обновить списки работников, поданные на бронирование. К этому времени все действующие бронирования будут оставаться действительными.

Заметим. что ранее сообщалось, что Украина планирует мобилизовать до 160 тысяч человек в период с ноября по февраль. Однако аналитики прогнозируют, что реальные цифры будут ближе к 100 тысячам.