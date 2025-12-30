Новые правила для военнообязанных: в ТЦК объяснили, какой документ теперь главный

В Украине внедрили новые правила для военнообязанных. Отныне мужчинам больше не обязательно носить бумажные документы, если у них есть активный QR-код в приложении "Резерв+".

Волынский областной ТЦК и СП.

Какие изменения произошли в законодательстве?

В Украине продолжается цифровизация воинского учета, однако между гражданами и военными ТЦК до сих пор возникают недоразумения, относительно того, какой документ считается "настоящим".

Работники центров комплектования отмечают – электронный формат полностью уравняли в правах с бумажным.

Фактически электронный военно-учетный документ (е-УУД) имеет такую же юридическую силу, как бумажный военный билет или приписное удостоверение. Мужчины могут не носить с собой бумажные документы, если у них активное приложение "Резерв+" или сформирована выписка в "Дії", где отображается QR-код.

Во время проверки достаточно открыть приложение и показать активный QR-код. После считывания устройством работник ТЦК сразу видит наличие отсрочки или бронирования.

Справочно! Требовать дополнительно бумажный документ инспекторы не имеют права.

В ТЦК отмечают, что такие изменения значительно уменьшат бюрократическую нагрузку.

В каких случаях бумажные документы все же необходимы?

Есть определенные ситуации, в которых не обойтись без бумажного варианта документов.

Если телефон разрядился, нет интернета или приложение не работает, нужно показать бумажные документы. Если это будет невозможно, военнообязанного могут задержать для проверки данных.

Также, если военнообязанный давно не обновлял данные и в реестре "Оберіг" о нем нет информации, электронный документ считается не действительным – тогда действует только бумажный вариант. Военнообязанных с такой проблемой пригласят в ТЦК для обновления данных в базе.

