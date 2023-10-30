В Украине снимут знаки "У" с обучающих автомобилей

Кабмин ликвидировал опознавательный знак "У" на автомобилях. Теперь будет использоваться другой знак.

27 октября Кабмин внес изменения в Правил дорожного движения, заменив в них скалькированное из русского языка прилагательное "учебное" на "навчальное". Об этом говорится в распоряжении №1128.

Смотрите также Еще один популярный европейский город запретит автомобили в центре.

Теперь в Украине не будет "учебных" автомобилей

Согласно новым Правилам дорожного движения, теперь в Украине не "учебные" автомобили, а обучающие (навчальні). Теперь знак "У", обозначающий учебное транспортное средство, сменится на "Н".

Справка. Отличительный знак "Обучающее транспортное средство" – это равносторонний треугольник белого цвета с вершиной вверх и каймой красного цвета, в который вписана буква "Н" черного цвета.

Знак размещается спереди и сзади на транспортных средствах, используемых для обучения вождению транспортным средством. Допускается установка двустороннего знака на крыше легкового автомобиля.

Новые правила ПДД

20 октября правительство ввело новые Правила дорожного движения. Теперь водители обязаны круглогодично ездить за городом с дневными ходовыми огнями или с включенным ближним светом фар.

Также, согласно новым ПДД, водители должны возить детей в детских креслах до тех пор, пока их рост не достигнет 150 сантиметров.

Кроме этого, есть изменения в правилах остановки на автомагистралях и дорогах для автомобилей.