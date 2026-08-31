В рамках нового подхода рассматривается возможность разделения воздушных тревог на два отдельных уровня угрозы. Кроме того, планируется ввести регулирование цен на такси и обеспечить бесперебойную работу мостов и наземного транспорта. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Что известно об идее разделения Киева на уровни тревоги

О разработке нового регламента сообщил премьер-министр во время заседания парламентской фракции. По его словам, главной задачей является поддержание жизнедеятельности столицы и ее экономики в условиях нового вида российских атак.

Ключевым элементом предложенных изменений является разграничение уровней воздушной тревоги в зависимости от характера опасности. Во время атаки дронов предлагается объявлять "желтую" тревогу, когда учреждения смогут самостоятельно решать, продолжать ли им работу. В свою очередь, "красный" режим будет вводиться в случае ракетной угрозы, и в этом случае работа абсолютно всех объектов будет полностью приостановлена.

Параллельно рассматриваются решения по регулированию транспортной системы столицы. В частности, инициатива предусматривает ограничение тарифов на такси во время объявления тревог, разблокирование движения по мостам и обязательное сохранение наземного сообщения.

Указанные регламенты в настоящее время находятся на стадии обсуждения и пока не приняты. Окончательное решение по этому поводу должно быть принято в ближайшие дни.

Напомним, что правительство также работает над изменением комендантского часа и системы оповещения о тревоге в Киеве и области. Кроме того, прорабатывается вопрос круглосуточной работы вокзалов, возможности распределения поездов и пассажиров, а также предотвращения одновременного прибытия на смежные платформы.