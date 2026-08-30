Правительство рассматривает варианты адаптации к новым условиям. Об этом написал министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

Что известно о возможных изменениях?

Кремль, начиная с четверга, 27 августа, изменил подход к запуску реактивных беспилотников. Россияне стали чаще запускать БПЛА небольшими группами. Цель новой тактики России – парализовать украинскую столицу постоянными тревогами.

Чиновник сообщил, что правительство рассматривает возможность изменения комендантского часа и объявления воздушной тревоги в столице. Чиновник рассказал, что провел совещание, на котором присутствовали:

команда "Укрзализныці";

КМВА;

военное командование.

Он заявил, что они собрались для того, чтобы выработать решения относительно работы транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог.

В первую очередь – безопасность людей. В то же время мы должны обеспечить стабильное движение поездов, связывающих всю страну. Укрзализныця продолжает развивать системы мониторинга угроз и реагирования в координации с военными,

– заявил Калашник.

Он рассказал, что правительство прорабатывает вопросы круглосуточной работы вокзалов, возможности распределения поездов и пассажиров, а также предотвращения одновременного прибытия на смежные платформы. Также чиновники и военные рассматривают варианты сокращения времени посадки и высадки, в частности благодаря упрощению контроля в случае повышенной угрозы. Другими задачами, над которыми работает правительство, являются дифференцированная система оповещения, которая должна зависеть от типа угрозы, и изменение режима комендантского часа в Киеве и области.

Это необходимо для логистики, передвижения людей и функционирования экономики. Завтра по инициативе премьер-министра Сергея Корецкого мы представим разработанные предложения. Все решения – только после согласования с военными,

– рассказал министр.

Отметим, что глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил, почему россияне изменили тактику воздушных атак на Киев. Российские военные начали запускать реактивные беспилотники небольшими группами. Главной целью таких действий, по его словам, является попытка парализовать Киев.