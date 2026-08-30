Уряд розглядає варіанти, як адаптуватись до нових умов. Про це написав міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Що відомо про можливі зміни?

Кремль, починаючи з четверга, 27 серпня, змінив підхід до запуску реактивних безпілотників. Росіяни почали частіше запускати БпЛА невеликими групами. Метою нової тактики Росії є паралізувати українську столицю постійними тривогами.

Калашник сказав, що уряд розглядає можливість змінити комендантську годину та оголошення повітряної тривоги у столиці. Чиновник розповів, що провів нараду, на якій були присутні:

команда Укрзалізниці;

КМВА;

військове командування.

Він заявив, що вони зібрались для того, щоб напрацювати рішення щодо роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог.

Першочергово – безпека людей. Водночас маємо забезпечити стабільний рух поїздів, що зʼєднують всю країну. Укрзалізниця продовжує розвивати системи моніторингу загроз та реагування в координації з військовими,

– заявив Калашник.

Він розповів, що уряд опрацьовує питання цілодобової роботи вокзалів, можливості розосереджувати поїзди й пасажирів та уникати одночасного прибуття на суміжні платформи. Також посадовці та військові розглядають варіанти того, як скоротити час посадки та висадки, зокрема завдяки спрощенню контролю в разі підвищеної загрози. Іншими завданнями, над якими працює уряд, є диференційована система оповіщення, яка має залежати від типу загрози, та зміна режиму комендантської години в Києві та області.

Це необхідно для логістики, пересування людей і роботи економіки. Завтра за ініціативою Премʼєр-міністра Сергія Корецького представимо напрацьовані пропозиції. Усі рішення – лише після погодження з військовими,

– розповів міністр.

Зазначимо, що голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, чому росіяни змінили тактику повітряних атак на Київ. Російські військові почали запускати реактивні безпілотники невеликими групами. Головною метою таких дій, за його словами, є спроба паралізувати Київ.