Подробнее об этом рассказал премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Что предусматривают правила работы медицинских учреждений во время желтой тревоги?

При желтом уровне угрозы медицинские учреждения продолжают функционировать в обычном режиме.

Главным требованием остается обеспечение беспрепятственного и полного доступа работников, пациентов и посетителей к укрытиям.

Особенности работы во время красного уровня опасности

С объявлением красного уровня пациенты и медицинский персонал обязаны перейти в укрытия.

В то же время медицинские манипуляции, которые опасно прерывать, будут продолжаться и в дальнейшем – это касается сложных операций, реанимационных мероприятий и интенсивной терапии.

Пациентов, которых невозможно оперативно переместить в укрытие, будут продолжать лечить в наиболее защищенных помещениях учреждения.

Согласно новым правилам, непосредственно в укрытиях разрешено оказывать медицинскую помощь, размещать больных и выдавать лекарства.

Непрерывная работа служб экстренной медицинской помощи

Скорая медицинская помощь будет работать в непрерывном режиме независимо от степени воздушной угрозы. Диспетчерские службы продолжают принимать вызовы, бригады скорой помощи выезжают к людям, а пациентов в неотложных состояниях принимают при любых условиях.

Кроме того, правительство поручило усилить защиту операционных, реанимационных, родильных и приемных отделений, а также помещений с резервными источниками питания и критически важным оборудованием. Особое внимание будет уделено зонам пребывания пациентов, транспортировка которых невозможна.

Отметим, что государство постепенно все больше адаптируется к дифференцированной системе объявления воздушной тревоги. Ранее мы уже писали о том, что новые правила затронули функционирование железной дороги.