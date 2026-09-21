Детальніше про це розповів прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Що передбачають правила роботи медзакладів під час жовтої тривоги?

За жовтого рівня загрози медичні заклади продовжують функціонувати у звичайному режимі.

Головною вимогою залишається забезпечення безперешкодного та повного доступу працівників, пацієнтів і відвідувачів до укриттів.

Особливості роботи під час червоного рівня небезпеки

З оголошенням червоного рівня пацієнти та медичний персонал зобов'язані перейти в укриття.

Водночас медичні маніпуляції, які небезпечно переривати, триватимуть і надалі – це стосується складних операцій, реанімаційних заходів та інтенсивної терапії.

Пацієнтів, яких неможливо оперативно перемістити до сховища, продовжуватимуть лікувати у найбільш захищених приміщеннях закладу.

За новими правилами, безпосередньо в укриттях дозволено надавати медичну допомогу, розміщувати хворих та відпускати ліки.

Безперервна функціональність екстреної медицини

Екстрена медична допомога працюватиме в безперервному режимі незалежно від ступеня повітряної загрози. Диспетчерські служби продовжують приймати виклики, бригади швидкої виїжджають до людей, а пацієнтів у невідкладних станах приймають за будь-яких умов.

Додатково уряд доручив посилити захист операційних, реанімаційних, пологових і приймальних відділень, а також приміщень із резервними джерелами живлення та критичним обладнанням. Особливу увагу приділять зонам перебування пацієнтів, транспортування яких є неможливим.

Зауважимо, що держава поступово дедалі більше адаптовується до диференційованої системи оголошення повітряної тривоги. Раніше ми вже писали про те, що нові правила торкнулися функціонування залізниці.