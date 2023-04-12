Об этом 24 Каналу рассказал журналист-международник Алексей Бурлаков. По его словам, вероятно, таким образом в России хотят повысить интернет до госсайтов.

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В чем суть нового закона о мобилизации россиян

Алексей Бурлаков подчеркнул, что один из депутатов Госдумы на вопрос о том, как отслеживать получение электронной повестки, если человек не пользуется интернетом, ответил: "Это ваши проблемы!"

Возможно, таким образом они хотят увеличивать посещаемость сайта госуслуг и продавать там рекламу,

– предположил он.

Журналист-международник также рассказал, что один из российских чиновников на фоне недавних перемен сдал мандат, но живет в Германии.

"Если он сейчас получит в электронном кабинете повестку, он будет возвращаться из Германии? Запретят ли ему выезд из страны?" – подчеркнул он.

Бурлаков поинтересовался, почему Россия просто не может запретить выезд мужчинам призывного возраста, а чтобы повестка каждого из них находила в нужное время сама.

Алексей Бурлаков объяснил, в чем заключается абсурдность российских нововведений по призыву: смотрите видео

Почему россиян заставляют брать отпуска

Журналист-международник сосредоточил внимание, что Андрей Картаполов, глава Комитета Госдумы по обороне, пояснил, что военнообязанным россиянам, подлежащим призыву и проживающим за границей, нужно взять отпуск на год.

То есть чиновник предлагает вернуться в это время в Россию для прохождения военной службы. А там уже дальше как получится.

Что ж вы, друзья! Несложно же взять отпуск на год,

– возмутился Бурлаков.

По его мнению, логика в действиях россиян явно отсутствует.

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