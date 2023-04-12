Про це 24 Каналу розповів журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. За його словами, ймовірно у такий спосіб у Росії хочуть підвищити інтернет до держсайтів.
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У чому суть нового закону про мобілізацію росіян
Олексій Бурлаков наголосив, що один із депутатів Держдуми на запитання про те, як відстежувати отримання електронної повістки, якщо людина не користується інтернетом, відповів: "Це ваші проблеми!".
Можливо, у такий спосіб вони хочуть збільшувати відвідуваність сайту держпослуг і продавати там рекламу,
– припустив він.
Журналіст-міжнародник також розповів, що один із російських чиновників на фоні нещодавніх змін склав мандат, але живе в Німеччині.
"Якщо він зараз отримає в електронному кабінеті повістку, він буде повертатися з Німеччини? Чи йому заборонять виїзд з країни?" – наголосив він.
Бурлаков поцікавився, чому Росія просто не може заборонити виїзд чоловікам призовного віку, а щоб повістка кожного з них знаходила в потрібний час сама.
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Чому росіян змушують брати відпустки
Журналіст-міжнародник зосередив увагу, що Андрій Картаполов, голова Комітету Держдуми з оборони, пояснив, що військовозобов'язаним росіянам, які підлягають призову і проживають за кордоном, треба взяти відпустку на рік.
Тобто чиновник пропонує повернутися на цей час до Росії для проходження військової служби. А там вже далі як вийде.
Що ж ви, друзі! Нескладно ж взяти відпустку на рік,
– висловив обурення Бурлаков.
На його думку, логіка у діях росіян явно відсутня.
Мобілізація у Росії по-новому: що відомо
- Єдиний реєстр військовозобов'язаних в Росії буде формуватися в автоматизованому режимі.
- Усім громадянам, які отримали повістку, заборонено виїзд з країни. Правда, тут є уточнення: "до їх візиту до військкомату". Втім, сподіватися, що гірка доля чорних пакетиків їх омине все ж марно.
- Серед інших заходів – обмеження на право керування автомобілем для ухилянта, якщо він не прийшов на порядок денний протягом 20 днів з його отримання.
- Також у Росії планують створити загальну електронну базу даних призовників, дані до якої обов'язково мають вносити Федеральна податкова служба, органи слідства, суди, пенсійний фонд, медичні організації, ЦВК, виші та інші організації.
- Російські пропагандисти пишуть, що нібито повістка вважатиметься врученою через 7 днів з моменту появи її в реєстрі. Так званий "реєстр" має бути публічним.