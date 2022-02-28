Новые преступления России против человечности: обстреляли "Градами" конвой в Волновахе

Российская Федерация продолжает совершать преступления против человечности, обстреливая жилища мирных граждан.

Атака на гуманитарный конвой

Из-за сокрушительных обстрелов гражданской инфраструктуры населенного пункта Волноваха, была осуществлена попытка эвакуации мирных жителей. Тем не менее, российские оккупанты помешали гуманитарной миссии открыв огонь из реактивных систем залпового огня "Град".

Также на тему: Уровень жестокости повышается, но враг истощен: что эксперты говорят о войне

Обстрел гражданского жилья

Также, сегодня захватчики целенаправленно обстреляли многоэтажки в одном из спальных районов Северодонецка. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые.

Украинские защитники героически и мужественно сдерживают нашествие агрессора, а на некоторых направлениях эффективно контратакуют. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Вместе к победе,

– говорится в сообщении.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!