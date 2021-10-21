Новые рабочие места и технологическая сложность: металлурги об уникальном проекте на ЗЖРК

На днях Запорожский железорудный комбинат начал масштабный проект – сооружение нового вентиляционного ствола, который позволит значительно увеличить добычу руды. Его строительство обойдется в почти 82 миллиона долларов.

Это позволит комбинату наладить добычу руды с новых месторождений и горизонтов и ежегодно увеличивать объемы производства.

Генеральный директор ПАО Запорожсталь Александр Мироненко, пояснил, что инвестиции в собственное производство и добычу руды очень важны, ведь это позволит иметь стабильную сырьевую базу для развития металлургических предприятий.

Но этого ждут не только украинские металлурги, но и европейские партнеры.

Проект на Запорожском железорудном комбинате является уникальным: подрядчики – компания "Корум групп" – должны пробить почву на 340 метров вниз. На этом пути придется заморозить несколько водоносных горизонтов, которые есть под землей. Но строительство поражает не только технологической сложностью.

Реализация данного проекта даст нам возможность увеличить нашу численность как минимум на 1 000 человек. А в смежных отраслях – машиностроители, строители – более чем на 600. Этот проект имеет высокий социальный эффект и социальное значение,

– рассказал генеральный директор ЧАО Запорожский железорудный комбинат Дмитрий Колесников.

В итоге украинские металлурги будут обеспечены качественным сырьем на десятилетия вперед. Кроме этого, увеличится и экспорт руды в Европу, вырастут поступления в бюджеты всех уровней страны.