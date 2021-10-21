Це дозволить комбінату налагодити видобуток руди з нових родовищ і горизонтів та щороку збільшувати обсяги виробництва.

Генеральний директор ПАТ Запоріжсталь Олександр Мироненко, пояснив, що інвестиції у власне виробництво та видобуток руди є дуже важливими, адже це дозволить мати стабільну сировинну базу для розвитку металургійних підприємств.

Але цього чекають не лише українські металурги, а й європейські партнери.

Проєкт на Запорізькому залізорудному комбінаті є унікальним: підрядники – компанія "Корум груп" – мають пробити ґрунт на 340 метрів униз. На цьому шляху доведеться заморозити кілька водоносних горизонтів, які є під землею. Та будівництво вражає не лише технологічною складністю.

Реалізація даного проєкту дасть нам можливість збільшити нашу чисельність як мінімум на 1000 людей. А в суміжних галузях – машинобудівники, будівельники – більше ніж на 600. Цей проєкт має високий соціальний ефект і соціальне значення,

– розповів генеральний директор ПрАТ Запорізький залізорудний комбінат Дмитро Колесников.

У підсумку українські металурги будуть забезпечені якісною сировиною на десятиліття вперед. Окрім цього, збільшиться й експорт руди до Європи, зростуть надходження у бюджети всіх рівнів країни.