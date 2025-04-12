В российских учебниках убрали упоминания об Украине и замалчивают истинное происхождение Гоголя

В российских школьных учебниках по литературе отныне больше не упоминается украинское происхождение Николая Гоголя. Там также исчезают любые упоминания об Украине.

Издателям приказали убрать слова "Украина" и "Киев". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оппозиционное российское медиа "Верстка".

Смотрите также Феномен Homay: кто такие башкиры, как их веками уничтожала Россия и почему воюют за Путина и в ВСУ

Россия убирает Украину из своего образования

Как сообщила бывшая работница издательства "Просвещение", которое занимается разработкой учебных материалов, редакторам было прямо указано изъять из текстов названия "Киев", "Украина" и другие.

Есть президентское поручение написать единые учебники. Искали авторский коллектив для работы – все приличные люди, конечно, отказали, – отметила она.

В частности, в учебниках для 5, 7 и 9 классов полностью убрали информацию о том, что Гоголь родился в Великих Сорочинцах Полтавской губернии – сейчас это территория Украины.

В издании говорится о том, что из повести Гоголя "Ночь перед Рождеством" тоже убрали упоминание об Украине.

Кроме того, в версии для пятиклассников изменили фрагмент, в котором говорилось о том, что "Гоголь познакомился с народной жизнью и бытом украинского села, горячо полюбил украинские сказки, песни, предания". Сейчас слова об "украинском" в этом куске текста исчезли.

Журналисты отмечают, что школьникам в России часто подают образ Гоголя исключительно как русского писателя. Зато в программу возвращают произведения советской эпохи, в частности романы "Как закалялась сталь" Николая Островского и "Молодая гвардия" Александра Фадеева.