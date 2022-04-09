Новые санкции Еврокомиссии содержат инструменты для их обхода, — Мининфраструктуры

Цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину в борьбе с оккупантами. В частности, Еврокомиссия ввела против России новые санкции. Однако, по данным Мининфраструктуры, они содержат ряд исключений, создающих возможности для обхода.

В министерстве подчеркнули, что Европа должна отказаться от всех российских и белорусских товаров. Так она перестанет финансировать войну против Украины.

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Новые санкции имеют возможности для обхода

Согласно новым санкциям, весь зарегистрированный в России и Белоруссии грузовой транспорт должен покинуть территорию Евросоюза до 16 апреля.

Эти решения ударят по экономике оккупанта. Однако остается ряд исключений, создающих возможности для обхода санкции. Министерство инфраструктуры отмечает, что, несмотря на полное право стран-членов ЕС делать исключения, Украина рассчитывает на осознание последствий непоследовательности санкций,

– отметили в Мининфраструктуры.

В решении Еврокомиссии говорится, что страны-члены ЕС могут разрешить предприятиями России и Беларуси транспортировать отдельные категории грузов по собственному усмотрению. К товарам-исключениям относятся:

природный газ и нефть, включая продукты нефтепереработки, титан, алюминий, медь, никель, палладий и железная руда;

фармацевтическая, медицинская, сельскохозяйственная и пищевая продукция, в частности, пшеница и удобрения;

гуманитарные грузы;

отдельно предусмотрена возможность производить исключения для компаний страны-агрессора в вывозе и передаче культурных ценностей, предоставленных во временное пользование.

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Исключение в санкциях – возможность поддерживать экономические связи с Россией

В министерстве добавили, что экономические последствия санкций против России должны быть соразмерными потерям, которые она нанесла украинским и европейским потребителям. В частности, оккупанты уничтожили тысячи километров дорог, железнодорожные станции, аэропорты и заблокировали морские порты. Пока те грузы, которые невозможно вывезти из украинских портов, будут поставлять в ЕС автомобилями или железной дорогой.

"Расходы на строительство новых логистических маршрутов будут составлять миллиарды. Речь идет не только о потерях Украины, но и стран Европы. Ведь чтобы принять эти грузы, страны-члены ЕС должны подготовить свою инфраструктуру складов, таможенных пунктов, работы санитарных служб", – отметили в Мининфраструктуры.

В настоящее время ряд стран ЕС занимают нейтральную позицию и не обвиняют Россию в войне против Украины. Поэтому они, вероятно, будут пользоваться тем исключением санкций, чтобы позволить стране-террористу зарабатывать на европейских рынках и продолжать совершать свои преступления.

"Даже если полностью исключить возможность подлога товарно-транспортных и таможенных накладных, вышеупомянутый перечень товаров-исключений все еще оставляет россии и белорусам огромные возможности для заработка", – заявили в министерстве.

Также эти исключения позволяют крупному европейскому бизнесу вернуться к привычным экономическим связям с Россией. Причиной введения 5-го пакета санкций было осуждение военных преступлений страны-террориста, в том числе массовых убийств украинцев в Буче и других населенных пунктах. Поэтому в Мининфраструктуре считают, что такие полумеры, покидающие огромное пространство для обхода санкций, – непонятны. Такая позиция западных партнеров не выглядит последовательной и логичной.

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