У міністерстві наголосили, що Європа повинна відмовитися від усіх російських та білоруських товарів. Так вона перестане фінансувати війну проти України.

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Нові санкції мають можливості для обходу

Відповідно до нових санкцій, весь зареєстрований у Росії та Білорусі вантажний транспорт повинен покинути територію Євросоюзу до 16 квітня.

Ці рішення вдарять по економіці окупанта. Однак залишається низка винятків, які створюють можливості для обходу санкції. Міністерство інфраструктури наголошує, що попри повне право країн-членів ЄС робити винятки, Україна розраховує на усвідомлення наслідків непослідовності санкцій,

– зазначили у Мінінфраструктури.

У рішенні Єврокомісії мовиться, що країни-члени ЄС можуть дозволити підприємствами Росії та Білорусі транспортувати окремі категорії вантажів на власний розсуд. До товарів-винятків належать:

природний газ та нафта, зокрема продукти нафтопереробки, титан, алюміній, мідь, нікель, паладій та залізна руда;

фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, зокрема пшениця та добрива;

гуманітарні вантажі;

окремо передбачена можливість робити виключення для компаній країни-агресорки у вивезенні та передачі культурних цінностей, наданих у тимчасове користування.

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Винятки у санкціях – можливість підтримувати економічні зв'язки з Росією

У міністерстві додали, що економічні наслідки санкцій проти Росії повинні бути співмірними втратам, які вона завдала українським та європейським споживачам. Зокрема, окупанти знищили тисячі кілометрів доріг, залізничні станції, аеропорти та заблокували морські порти. Наразі ті вантажі, які неможливо вивезти з українських портів, постачатимуть до ЄС автомобілями чи залізницею.

"Витрати на побудову нових логістичних маршрутів становитимуть мільярди. Йдеться не лише про втрати України, але і країн Європи. Адже щоб прийняти ці вантажі, країни-члени ЄС мають підготувати свою інфраструктуру складів, митних пунктів, роботи санітарних служб тощо", – зазначили у Мінінфраструктури.

Наразі низка країн ЄС займають нейтральну позицію та не звинувачують Росію у війні проти України. Тож вони, ймовірно, користуватимуться тими винятками санкцій, аби дозволити країні-терористці заробляти на європейських ринках і продовжувати чинити свої злочини.

"Навіть якщо повністю виключити можливість фальсифікацій товарно-транспортних та митних накладних, вищезазначений перелік товарів-винятків все ще залишає росії та білорусі величезні можливості для заробітку", – заявили у міністерстві.

Також ці винятки дозволяють великому європейському бізнесу повернутися до звичних економічних зв'язків з Росією. Причиною запровадження 5 пакета санкцій було засудження воєнних злочинів країни-терористки, зокрема масових вбивств українців у Бучі та інших населених пунктах. Тому в Мінінфраструктури вважають, що такі напівзаходи, які залишають величезний простір для обходу санкцій, – незрозумілі. Така позиція західних партнерів не виглядає послідовною та логічною.

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