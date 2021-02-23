Эта кнопка не работает, – в Кремле разочарованы решением ЕС о новых санкциях из-за Навального
"Санкционная кнопка" не сработает, более того – Евросоюз потерял возможность переосмыслить путь санкций и давления на Кремль.
Источник:МИД России
Российское министерство иностранных дел отреагировало таким образом на информацию из Европейского Союза о запланированном введении новых санкций из-за ареста Алексея Навального.
Напомним Навального суд признал виновным по еще одному делу – об "оскорблении ветерана"
Новые санкции ЕС против России: реакция россиян
Судя по сообщению кремлевского МИД, Россия решением Евросоюза ввести новые санкции разочарована. Риторика россиян при этом неизменна: санкции вводят под "надуманным предлогом", а все эти ограничения – "противоправные".
- Особенно возмутило Россию, что Евросоюз руководствуется "блочной дисциплиной и антироссийскими стереотипами", и, как следствие, "инстинктивно давит на санкционные кнопку, которая вообще не работает".
Напомним, 22 февраля стало известно, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза поддержали санкции в отношении людей, ответственных за арест российского оппозиционера Алексея Навального. В течение недели эти санкции должны ввести.
Арест Навального: что следует знать
- 2 февраля Навального в России приговорили к 3,5 года колонии обычного режима. До этого он уже находился под домашним арестом, поэтому в тюрьме должен отсидеть 2,8 года.
- 20 февраля апелляционный суд окончательно отправил Навального в колонию, но немного уменьшил срок. В итоге оппозиционный политик должен отсидеть за решеткой до середины лета 2023 года.
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