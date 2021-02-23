"Санкционная кнопка" не сработает, более того – Евросоюз потерял возможность переосмыслить путь санкций и давления на Кремль.

Российское министерство иностранных дел отреагировало таким образом на информацию из Европейского Союза о запланированном введении новых санкций из-за ареста Алексея Навального.

Напомним Навального суд признал виновным по еще одному делу – об "оскорблении ветерана"

Новые санкции ЕС против России: реакция россиян

Судя по сообщению кремлевского МИД, Россия решением Евросоюза ввести новые санкции разочарована. Риторика россиян при этом неизменна: санкции вводят под "надуманным предлогом", а все эти ограничения – "противоправные".

Особенно возмутило Россию, что Евросоюз руководствуется "блочной дисциплиной и антироссийскими стереотипами", и, как следствие, "инстинктивно давит на санкционные кнопку, которая вообще не работает".

Напомним, 22 февраля стало известно, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза поддержали санкции в отношении людей, ответственных за арест российского оппозиционера Алексея Навального. В течение недели эти санкции должны ввести.

Арест Навального: что следует знать