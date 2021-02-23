"Санкційна кнопка" не спрацює, ба більше – Євросоюз втратив можливість переосмислити шлях санкцій і тиску на Кремль.

Російське міністерство закордонних справ відреагувало у такий спосіб на інформацію з Європейського Союзу про заплановане запровадження нових санкцій через арешт Олексія Навального.

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Нові санкції ЄС проти Росії: реакція росіян

Судячи з повідомлення кремлівського МЗС, Росія рішенням Євросоюзу запровадити нові санкції розчарована. Риторика росіян при цьому незмінна: санкції запроваджують під "надуманим приводом", а всі ці обмеження – "протиправні".

Особливо обурило Росію те, що Євросоюз керується "блоковою дисципліною та антиросійськими стереотипами", і, як наслідок, "інстинктивно тисне на санкційну кнопку, яка взагалі не працює".

Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що міністри закордонних справ 27 країн Євросоюзу підтримали санкції щодо людей, відповідальних за арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Протягом тижня ці санкції мали б запровадити.

Однак на долю Навального в Росії вони не вплинуть: там стверджують, що російський суд засудив російського громадянина за фінансові злочини, і жодні втручання ззовні тут беззмістовні.

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