Поддержка беспрецедентная: как в Белом Доме могут продавить санкции против России

Демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм призвали Конгресс принять новые санкции против России. Этот законопроект поддерживает 81 сенатор. Поэтому есть вероятность, что санкции будут введены.

Такая независимая от партийной принадлежности поддержка санкций против России является беспрецедентной. Это 24 Каналу отметил исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн.

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"Я не исключаю возможность введения санкций против России. Думаю, это возможно. В Сенате есть законопроект, который поддерживает 81 сенатор. На сегодня такая независимая от партийной принадлежности поддержка является беспрецедентной", – сказал он.

Какова вероятность принятия санкций

Уриэль Эпштейн отметил, что пока нет никаких движений по введению новых санкций против России со стороны Палаты представителей США. Дональд Трамп также до сих пор не может определиться, будет ли усиливать санкции. Сенаторам важно проявлять твердость и готовность указать администрации американского президента на ее слабость относительно Владимира Путина.

Моя надежда заключается в том, что по мере того, как большой грандиозный законопроект о расходах, который Трамп любит продвигать, продвигается в Сенате, некоторые сенаторы могут пытаться использовать его поддержку, чтобы также достичь введения санкций против России. Я считаю, что это вполне возможно,

– предположил исполнительный директор Renew Democracy Initiative.

По его словам, есть сенаторы-республиканцы, которые осознают ответственность США противостоять и бороться с Россией, одновременно поддерживая наших союзников. Поэтому есть вероятность усиления санкций. Возможно, их привязки к другим тарифам.