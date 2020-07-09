За каждое нарушение Россией международного права, Украина будет настаивать на новых санкциях в отношении агрессора. Дипломаты работают с международными партнерами не только для сохранения уже существующих санкций против Кремля.

Если с соблюдением санкций все "складывается неплохо" и несмотря на "разные волны интриг" их удается сохранять, то с их усилением "есть вопрос". Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью "Голосу Америки".

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Как Украина борется за санкции против России

Глава украинской дипломатии рассказал, как заставить Россию восстановить территориальную целостность Украины. По его мнению, здесь не справиться только дипломатическими переговорами. Нужны также эффективные инструменты давления.

Именно поэтому дипломаты настаивают, чтобы санкции против России не только сохранялись, но и усиливались в связи с каждым новым нарушением.

Мы постоянно бьем именно в эту точку: если Россия сделала нарушение, нужен новый уровень давления,

– считает Кулеба.

Чего Украина хочет от ЕС и США

Глава МИД также отметил, что отношения Украины с США и Евросоюзом по санкциям находятся в так называемом "пространстве реальных решений". Он подчеркнул, что говорится о наказании тех россиян, которые причастны к оккупации Украины и нарушения прав человека.

Дипломаты будут требовать замораживание их активов и запрета въезда в цивилизованные страны.

Также важным является блокирование западными государствами секторальных экономических отношений с агрессором.

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