Через кожне порушення Росією міжнародного права, Україна наполягатиме на нових санкціях щодо агресора. Дипломати працюють з міжнародними партнерами не лише для збереження вже існуючих санкцій проти Кремля.

Якщо з дотриманням санкцій усе "складається непогано" і попри "різні хвилі інтриг" їх вдається зберігати, то з їхнім посиленням "є питання". Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Голосу Америки".

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Як Україна бореться за санкції проти Росії

Очільник української дипломатії розповів, як змусити Росію відновити територіальну цілісність України. На його думку, тут не впоратися лише дипломатичними переговорами. Потрібні також ефективні інструменти тиску.

Саме тому дипломати наполягають, щоб санкції проти Росії не лише зберігались, а й посилювались у зв'язку з кожним новим порушенням.

Ми постійно б’ємо саме в цю точку: якщо Росія зробила порушення, потрібен новий рівень тиску,

– вважає Кулеба.

Чого Україна хоче від ЄС та США

Глава МЗС також зазначив, що відносини України зі США та Євросоюзом щодо санкцій перебувають у так званому "просторі реальних рішень". Він наголосив, що мовиться про покарання тих росіян, які причетні до окупації України та порушення прав людини.

Дипломати вимагатимуть замороження їхніх активів і заборони в'їзду в цивілізовані країни.

Також важливим є блокування західними державами секторальних економічних відносин з агресором.

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