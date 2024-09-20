Зеленский ввел новые санкции против России, Ирана и Китая

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которое вводит новые санкции против 6 физических и более 40 юридических лиц из Ирана, Китая и России.

Об этом говорится в указах президента №638 и №639.

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Что известно о новых санкциях

Указом №638 санкции введены против шестерых граждан, а также против 40 юридических лиц России, Ирана и Китая сроком на 10 лет.

Указом №639 введены санкции против двух предприятий: российского ООО "Завод судовой светотехники "Маяк" и Федерального казенного предприятия "Казанский государственный казенный пороховой завод".

Давление против России

При этом 19 сентября США ввели санкции против лиц и компаний, причастных к незаконным финансовым операциям между Россией и Северной Кореей, которые поддерживали финансирование программ по созданию оружия массового уничтожения КНДР.

Оба указа предусматривают, что МИД Украины должен проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

К слову, руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что российская экономика продолжает падать. Своего пика она достигнет летом 2025 года, когда негативное влияние станет все более ощутимым.