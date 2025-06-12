В сети писали о "росте штрафов за нарушение ПДД с 1 июля": в полиции сделали заявление

В сети писали о введении новых штрафов для водителей за нарушение правил дорожного движения с 1 июля. В патрульной полиции опровергли соответствующую информацию.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

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Полиция опровергла информацию о новых штрафах для водителей

В сети распространяется информация о якобы новых штрафах за нарушение ПДД, которые якобы должны были бы вступить в силу с начала июля.

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В полиции опровергли фейки о росте штрафов за нарушение ПДД с 1 июля. Как там отметили, пока таких изменений не принято.

В сети распространяется информация, о новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля. Сообщаю: пока такие изменения не приняты!

– отметил Билошицкий.

Он подчеркнул, что следует доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию.