Россия в пятнадцатый раз сдвигает сроки захвата Донбасса, – Палиса

Российские оккупационные войска в пятнадцатый раз перенесли сроки захвата Донецкой области, установив новые временные рамки до конца 2026 года или марта 2027 года. Ситуацию на фронте и угрозы, связанные с новыми реактивными дронами противника, украинское военное руководство обсудило со специальными посланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Как сообщил заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса в своем телеграм-канале, политическое руководство России требует оккупировать Донбасс до конца 2026 года, тогда как российские военные просят перенести эти сроки на 31 марта 2027 года.

Каковы подробности планов оккупантов?

Палиса отметил, что вопрос о планах противника и причины, почему россиянам годами не удается добиться ни одного оперативного успеха в Донецкой области, обсуждались во время встречи с американскими специальными посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

К переговорам также присоединились глава Офиса Президента, Главнокомандующий ВСУ, начальник ГУР и командующий Воздушными Силами.

Переговоры с американской делегацией: смотрите фото со страницы "Палисы"

К слову, о фанатичной идее Владимира Путина по захвату Донбасса на днях отмечали и аналитики Института изучения войны. Так, российский диктатор не демонстрирует готовности к компромиссам в переговорах и, по оценке ISW, продолжает рассчитывать на захват всей Донецкой области до конца 2026 года. В то же время аналитики отмечают, что при нынешних темпах продвижения российским войскам для этого может потребоваться как минимум до 2032 года.

Украинские чиновники подчеркнули, что за любые незначительные продвижения на линии фронта российская армия платит колоссальную цену. За каждый захваченный квадратный километр оккупанты платят сотнями убитых и раненых солдат.

Отдельной темой обсуждения стали комбинированные воздушные атаки и новый вызов для ПВО – вражеские реактивные беспилотники.

"И здесь у россиян снова нет ни одного собственного технологического прорыва: ни конструкция, ни двигатель не являются их разработками. Они ничего не разработали – взяли готовое у тех, кто им это передал", – подчеркнул Павел Палиса.

Перехватчики в действии и поддержка союзников

По словам чиновника, украинские силы уже работают над эффективными решениями для противодействия реактивным дронам и защиты украинских городов.

Украинская сторона подчеркнула американским партнерам, что объемы помощи союзников напрямую приводят к спасению жизней военных и гражданских лиц. Украина научилась воевать в условиях дефицита ресурсов, однако совместные действия единым фронтом остаются залогом защиты общего будущего.