Больше всего пострадал от Трампа: новые тарифы "поставили крест" на компаниях Маска

Один из ближайших соратников Дональда Трампа Илон Маск публично раскритиковал новые тарифы США. Он сказал, что позиция президента США по этому вопросу ошибочна.

Сегодня становится понятно, что Маск находится в очень сложной ситуации. Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, заметив, что становится очевидным его конфликт с экономическим советником Трампа.

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"Крест" на компаниях Маска

Стоит понимать, что в Илона Маска есть огромный рынок в Китае. Тарифы, которые в ответ на американские, ввели в Китае – "ставят крест" на китайском рынке бизнесмена.

Продажи в Европе упали на 52%. Это самый большой показатель среди европейских стран. Курс акций его компании упал на 48%. Маск потерял десятки миллиардов долларов капитализации.

На сегодняшний момент Маск больше всего пострадал от политики Трампа. Тогда у меня возникает вопрос – где разум у человека, который сам себя затянул в ловушку? Теперь он пытается что-то исправить,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Можно вспомнить, как Трамп рекламировал автомобили Маска. После такой "рекламы" продажи упали еще больше. Но даже это не главная проблема.

Проблема в том, что это не удастся решить быстро. Я думаю, компания Маска уже не восстановится, потому что политические последствия чрезвычайно негативные,

– отметил экономист.

К тому же если мы говорим в целом об американском бизнесе, то он же весь "красный". Мировые индексы падают на фоне новой таможенной войны.

Заметим, после того, как Китай также ввел пошлины на импорт, США решили снова ответить. Там заявили, что вводят дополнительные пошлины в размере 104%. Они начали действовать с 9 апреля.