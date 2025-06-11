Украина разрабатывает новые типы дронов для защиты энергетики, – Зеленский

Украина работает над защитой объектов энергетики от российских атак. В частности, сейчас идет разработка новых типов дронов.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в Одессе 11 июня, передает 24 Канал.

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Украина разрабатывает дроны-перехватчики

Глава государства рассказал, что есть несколько уровней защиты объектов энергетики Украины. На защиту и строительство тратятся большие деньги, которых всегда не хватает полностью.

"Но прежде всего защита – это системы ПВО. Я не буду говорить, какие системы и где у нас находятся, какую энергетику они защищают. Как только россияне понимают, где наши системы ПВО находятся, они атакуют их, поэтому мы постоянно меняем маршруты наших систем ПВО", – отметил президент.

Зеленский напомнил, что сейчас российская армия запускает по Украине уже более 300 дронов в сутки.

У нас есть оружие некоторое, которое в разработке. Некоторые вещи разработаны, и мы пытаемся найти больше средств для массового производства,

– рассказал он.

Речь идет о различных вариантах дронов-перехватчиков.