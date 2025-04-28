ВСУ нервирует Путина: что стоит за требованиями России

Кремль озвучил требования для перемирия. Там требуют, чтобы Украине прекратили поставки оружия. А второе, если ВСУ не использовали перемирие для перевооружения.

Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала рассказал, что российские месседжи о необходимости отказа Украины от западной помощи их активно продвигают в русскоязычном сегменте телеграма через так называемых "лидеров общественного мнения".

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Как Кремль относится к мирным инициативам

"То есть эта тема является абсолютно центровой, ее спускают непосредственно из Кремля. И сейчас ее уже озвучивает Сергей Лавров, что лишь подтверждает: украинская армия, как самый большой гарант безопасности сегодня, больше всего смущает Кремль", – сказал Игорь Чаленко.

Он добавил, что для России мирные инициативы – это способ взять паузу. Кремль не отказался от намерения постепенно захватывать Украину. Зато Украина серьезно работает над созданием реального режима прекращения огня. Тестовый режим на 30 дней должен стать основой для стабильного мира.

В этой ситуации обидно, что россияне, которые говорят о необходимости "демилитаризации" Украины, одновременно отправляют экс-президента Дмитрия Медведева в Капустиный Яр демонстрировать перспективные образцы оружия для всего мира. Это что – "умиротворение" со стороны России, или очередной пропагандистский спектакль,

– отметил Игорь Чаленко.

Он подчеркнул, что Украина должна тесно сотрудничать с Европой и США, чтобы реально давить на Кремль и добиться прекращения войны. Российские предложения направлены не на мир, а на продолжение войны.

Интересно! В СНБО отреагировали на требования России. Там сказали, что на самом деле это лишь затягивание переговорного процесса и новая манипуляция со стороны Кремля.

Кремль хочет ослабить Украину и сорвать сотрудничество украинского ВПК с западными партнерами. Сейчас Украина смогла найти рычаги влияния на ситуацию, и события развиваются не по плану Кремля.