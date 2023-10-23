"Газонокосилки" вместо "мопедов": что известно о новых российских ударных дронах

Россия стала использовать для воздушных атак против Украины новый тип ударного беспилотника. Эксперты до сих пор точно не знают его названия и тактико-технических характеристик, но в народе их уже прозвали "газонокосилками" – из-за характерного звука.

Россия стремительно теряет ресурсы и экономический потенциал, "плачет и колется", но упорно продолжает "жевать кактус". Выходит не очень, но отказываться от агрессии против Украины Кремль никак не планирует. 24 Канал проанализировал, что уже известно о новых российских беспилотниках, которые начали кружить в небе над Украиной.

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Теперь каждый "Шахед" на вес золота?

В прошлом году Россия применила, как ей казалось, эффективную тактику – атаки не на военную, а гражданскую инфраструктуру. Россиян не остановил тот факт, что тем самым они совершают военные преступления и планируют реальный геноцид, ведь таким образом они реализовывали давнюю национальную мечту, известную еще со времен Ельцина, "чтобы украинцы замерзли".

Сначала главным средством геноцидных атак были ракеты, однако они оказались не слишком эффективными и дорогими. Выход подсказал союзный россиянам Иран. Он уже много лет чужими руками ведет войну на Ближнем Востоке и активно применяет дроны-камикадзе. Едва ли не лучше всего это получается у йеменских хуситов. Так началась эра атак "Шахедов" (иранский БПЛА-камикадзе, название переводится как "свидетель") на украинскую гражданскую инфраструктуру.

"Шахеды" доставили немало проблем, однако своей функции не выполнили – Украина не замерзла, а ее ПВО не были истощены. Более того, украинцы, поддержанные миром, научились эффектно им противостоять и уничтожать.

В 2023 году Россия решила повторить свои попытки, но столкнулась с рядом проблем – "Шахеды" закончились. Иран, которому и так нечем дышать из-за санкций, оказался под серьезным давлением мирового сообщества из-за сотрудничества с россиянами. Кроме того, сейчас на Ближнем Востоке есть риск очередного масштабного обострения и никто не знает, какие формы оно приобретет, а значит – каждый "Шахед" будет иметь значение.

каждый "Шахед" будет иметь значение. Таким образом, проблемы возникли и в России. Москва попыталась найти выход в релокации производства "Шахедов" у себя на территории – это действительно развернули в России. Тем не менее темпы производства, а также качество БПЛА оставляют желать лучшего.

Что за БПЛА могли слышать киевляне?

Как следствие, в начале осени количество воздушных атак россиян было ниже, чем ожидалось. А в конце октября, почти под Хэллоуин, некоторые украинцы услышали в небе вместо уже привычных звуков "мопеда" (так работает двигатель "Шахеда") звук, похожий на рев "газонокосилок".

Специалисты пока не знают, что это за "диковинка" и называют дрон "БПЛА неустановленного типа", в народе же распространяется собственное название – "газонокосилка". Так звучание мотора беспилотника уже традиционно и дало украинское фольклорное название.

В то же время украинский военнослужащий, специалист по военной связи Сергей "Флэш" у себя в телеграм-канале предполагает, что это могло быть БПЛА Mugin. По его словам, сейчас возникает много информационного "шума" по поводу новых ударных беспилотников, которые атаковали Киев.



Беспилотник Mugin / Фото с сайта компании

Ничего нового здесь нет. И мы и противник экспериментируем с разными типами ударных БПЛА. Сейчас основная ставка на снижение видимости БПЛА для ПВО и снижение шума. При этом вопрос спутниковой навигации для БПЛА и ее подавление по всей стране по-прежнему актуален,

– подчеркивает военный.



Начинка БПЛА Mugin-6 Pro с продолжительностью полета до 8 часов и стоимостью около 40 тысяч долларов, который потенциально могли использовать россияне / Инфографика с сайта компании

Российская "газонокосилка" – известные технические характеристики

тип – ударный дрон,

ударный дрон, боевая часть – несколько килограммов взрывчатки,

несколько килограммов взрывчатки, двигатель – DLE 60 60CC с AliExpress,

DLE 60 60CC с AliExpress, дальность – неизвестна.

Еще в мае силы ПВО "приземлили" что-то похожее на недавние "газонокосилки". Фюзеляж такого дрона собран из фанеры, а вместо топливного бака – пластиковая бутылка.Также на этом образце был угловой отражатель, увеличивавший в разы сигнатуру дрона на РЛС, то есть намерение врага как раз было в том, чтобы украинские средства ПВО его заметили, отмечает Defence Express Беспилотный аппарат "неустановленного типа" сбитый над Сумской областью 4 мая 2023 года / Коллаж Defence Express

Впервые такой "товар" украинские защитники неба сбили в ночь на 23 октября. Россияне атаковали этим беспилотником Украину с северной границы.

При этом автор анонимного, но влиятельного телеграм-канала "Николаевский Ванек" писал, что россияне запускали "газонокосилки" как минимум с 21 октября. Он также призвал не нервничать, а также не преувеличивать опасность.

Друзья, пожалуйста, перестаньте себя накручивать. Это лишнее, и этого эффекта они, собственно, хотят добиться. Бойцы не спят, работают, никаких табунов "газонокосилок" нет. Вчера 2 такие хр*ни летали, прилетели – без погибших или пострадавших. Прислушайтесь к звукам, но без паранойи, пожалуйста. Как они оказываются на севере Киевской области? Скорее всего, запускают из Брянской области (район Почепа) и летят траекторией очень близко к границе. Как только будут известны ттх этой хр*ни – все будет опубликовано,

– "Николаевский Ванек" о "газонокосилках".

В то же время пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, с чем мы имеем дело. Это была российская новинка – дрон серии "господин сам склепал". По словам Юрия Игната, для его создания берут все, что попадает под руки.

Лепят его… ну вы видели обычный двигатель, который можно приобрести в интернете. Сделать планер можно в любом кружке авиамоделирования, потому что многие сейчас занимаются этими средствами. И таким образом противник использует даже такие средства для того, чтобы атаковать нас с разных направлений и истощать нашу систему ПВО,

– Игнат о новом российском "чуде техники".

Он акцентировал, что это примитивная конструкция (собственно, как и "Шахед"). В то же время несмотря на то, что фактически дрон собрали из того, чем богат китайский AliExpress, это также может быть смертельно опасным и ПВО вынуждены соответственно и реагировать. И далеко не всегда в нужном месте окажется "Гепард" или мобильный расчет с ПЗРК, иногда придется перехватывать эти дроны дорогими ракетами.

Справочно! Немало дронов сейчас изготавливают в Китае. Поставки БПЛА критически важны. Но эксперты отмечают, что в последнее время есть признаки сокращения количества дронов из Китая и запчастей к ним, как в Украине, так и России.

Крупнейший в мире производитель коммерческих дронов DJI уверял, что прекратил прямые продажи как в Россию, так и в Украину через два месяца после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Он также якобы запретил дистрибьюторам во всем мире продавать DJI клиентам в России и Украине. В то же время расследование The New York Times установило, что китайские компании в последние месяцы сократили продажи украинцам дронов и запчастей, сообщает BBC.

Дешевые и простые, но смогут ли заменить "Шахеды"?

Также следует понимать, что этот товар дешевый (стоимость двигателя DLE 60 60CC – примерно 500 долларов) и простой, а значит – потенциально может стать массовым, его могут производить даже на базе какого-то российского ПТУ, к примеру, где-то в Туле. Юрий Игнат даже полушутя заявил о "кружках авиамоделирования".



Двигатель "газонокосилки" можно приобрести в интернете / Коллаж defence-ua.com

При этом полноценной заменой "Шахеду" новая российская "газонокосилка" не станет – она имеет гораздо менее полезную нагрузку (несколько килограммов вместо нескольких десятков), очевидную меньшую дальность и маневренность. Ее цель также очевидна – запугать гражданских и вызвать огонь на себя с надеждой, что украинская ПВО потратит ценные ракеты и раскроет себя.

Таким образом, у нас новая угроза. Пока она не массовая, россияне только тренируются и на самом деле больше пробуют запугать. Не просто так целями выбрали Киевскую область и север Украины.

Впрочем, появление таких изделий – это также и свидетельство того, что Россия выдыхается и уже не может диктовать свою волю, поэтому прибегает к "смекалочке", фактически перенимая тактику террористов из Йемена. Для хуситов это успех, а для "русского мира" такой "последний аргумент" – это признание того, что "цели спецоперации" завели империю явно куда-то не туда.