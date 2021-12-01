Новые украинские "айленды" "Фастов" и "Сумы" впервые вышли в море – впечатляющее видео с места

Патрульные катера "Фастов" и "Сумы" прибыли в Украину 23 ноября. После прибытия они впервые вышли в Черное море.

Это произошло 30 ноября. Соответствующее видео было обнародовано 1 декабря в фейсбуке Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

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"Фастов" и "Сумы" уже вышли в Черное море

Первый выход в Черное море патрульных катеров "Фастов" и "Сумы" после прибытия в Украину,

– сообщили в ведомстве.

Издание "Думская" написало, что катера вышли из Практической гавани в Одессе. В частности, в 8:10 вышел катер "Сумы" Р192, сразу через несколько минут после него – "Фастов" Р193.

"В районе мыса Большой Фонтан обе новые единицы нашего флота провели ходовые испытания, а также отрабатывали маневрирование и другие задачи. Судя по данным АИС, "Сумы" некоторое время шло на скорости 26 узлов. По данным "Думской", – "Айленды" разогнали до 30 узлов", – говорится в сообщении.

Кроме того, издание отметило, что через три часа после выхода, ориентировочно в 11:10, катера зашли на базу "Юг".

Патрульные катера "Фастов" и "Сумы" впервые вышли в Черное море: смотрите видео

Что известно о прибытии катеров в Украину

23 ноября Вооруженные силы Украины сообщили, что патрульные катера Island прибыли в Украину. Их назвали "Фастов" и "Суммы". Катера Island прибыли на борту Ocean Grand из Балтимора, штат Мэриленд, США.

Командующий Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины контрадмирал Алексей Неижпапа подчеркнул, что Украина ценит вклад США в сдерживание вооруженной агрессии России.

Катера должны обеспечивать морскую безопасность в акваториях Черного и Азовского морей.