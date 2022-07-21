В США прошли третьи успешные испытания гиперзвукового оружия
Источник:Reuters
Соединенные Штаты провели успешные испытания оружия нового поколения. Она может развивать скорость больше, чем скорость звука.
Соответствующую информацию сообщили в Пентагоне. Второй раз новую гиперзвуковую ракету испытывали в 2021 году.
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В США прошли успешные испытания нового оружия
Соединенные Штаты провели третье успешное испытание гиперзвукового оружия. Производителем которой является компания Raytheon Technologies.
Развитие гиперзвукового потенциала нашей страны является важнейшим общенациональным императивом, и это важный шаг вперед. Проведение серии успешных испытаний дает нам еще большую уверенность в технической зрелости нашего прототипа по программе HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept),
– заявил Уэс Кремер, президент подразделения Raytheon.
- аппарат в ходе лётного испытания в 5 раз превысил скорость звука;
- после отделения от самолета оружие разогналось до гиперзвуковой скорости с использованием реактивного двигателя.
Более того, новейшее оружие движется в верхних слоях атмосферы. Она может развивать скорость до 6200 км/ч.
Что этому предшествовало
- СМИ писали, что в марте Штаты уже испытывали новый гиперзвуковой сбой. Однако не сообщали об этом, чтобы не раздражать Россию.
- В сентябре 2021 года писали об успешных испытаниях гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC).
- Тогда компания-производитель Raytheon Technologie объясняла, что ракета была оборудована двигателем Northrop Grumman.