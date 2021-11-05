Новые возможности для инвестиций: украинцам разрешили покупать акции Pfizer

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на заседании 4 ноября расширила перечень иностранных корпораций, чьи ценные бумаги могут покупать украинцы. В обновленный список попала компания Pfizer.

Теперь украинцы могут инвестировать в 85 ценных бумаг иностранных компаний. В обновленном перечне их количество выросло на 12.

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Куда могут инвестировать украинцы

Глава НКЦБФР Руслан Магомедов заявил, что расширение перечня компаний, в которые могут инвестировать украинцы, способствует интеграции нашей страны в международный рынок и увеличивает возможности наших граждан.

Мы приветствуем приход на украинский рынок капитала новых компаний, тем более, таких репутационно сильных и довольно успешных. Для украинского рынка капитала это не только опция увеличения обращения, но и интеграции в международные рынки.

– заявил Магомедов.

Для украинцев теперь открыты инвестиционные возможности в фармацевтической компании Pfizer, являющейся производителем одной из самых эффективных вакцин против COVID-19. Также в перечне есть еще 11 компаний, в том числе:

NIKE, INC

MERCK & CO, INC

PAYPAL HOLDINGS, INC

NVIDIA CORPORATION

PEPSICO, INC

QUALCOMM INCORPORATED

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

THE WALT DISNEY COMPANY

STARBUCKS CORPORATION

UNITED PARCEL SERVICE

WALMART, INC

Последние новости об инвестициях в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США встретился с представителями американского бизнеса и призвал их инвестировать в украинские компании и приобщиться к трансформации нашей страны.

По данным НБУ, во II квартале 2021 почти все инвестиции в Украину поступили от стран Евросоюза. В общей сложности сумма прямых инвестиций за этот период составила 1,35 миллиарда.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в первом полугодии 2021 года в Украину поступило 2,83 миллиарда долларов зарубежных инвестиций. Это рекордный уровень за последние четыре года.