Новые возможности для инвестиций: украинцам разрешили покупать акции Pfizer

5 ноября 2021 , 13:59
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Источник:

НКЦБФР

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на заседании 4 ноября расширила перечень иностранных корпораций, чьи ценные бумаги могут покупать украинцы. В обновленный список попала компания Pfizer.

Теперь украинцы могут инвестировать в 85 ценных бумаг иностранных компаний. В обновленном перечне их количество выросло на 12.

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Куда могут инвестировать украинцы

Глава НКЦБФР Руслан Магомедов заявил, что расширение перечня компаний, в которые могут инвестировать украинцы, способствует интеграции нашей страны в международный рынок и увеличивает возможности наших граждан.

Мы приветствуем приход на украинский рынок капитала новых компаний, тем более, таких репутационно сильных и довольно успешных. Для украинского рынка капитала это не только опция увеличения обращения, но и интеграции в международные рынки.
– заявил Магомедов.

Для украинцев теперь открыты инвестиционные возможности в фармацевтической компании Pfizer, являющейся производителем одной из самых эффективных вакцин против COVID-19. Также в перечне есть еще 11 компаний, в том числе:

  • NIKE, INC
  • MERCK & CO, INC
  • PAYPAL HOLDINGS, INC
  • NVIDIA CORPORATION
  • PEPSICO, INC
  • QUALCOMM INCORPORATED
  • THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
  • THE WALT DISNEY COMPANY
  • STARBUCKS CORPORATION
  • UNITED PARCEL SERVICE
  • WALMART, INC
Обратите внимание! С полным перечнем ценных бумаг, допустивших обращение в Украине, можно ознакомиться на сайте nssmc.gov.ua

Последние новости об инвестициях в Украине

  • Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США встретился с представителями американского бизнеса и призвал их инвестировать в украинские компании и приобщиться к трансформации нашей страны.
  • По данным НБУ, во II квартале 2021 почти все инвестиции в Украину поступили от стран Евросоюза. В общей сложности сумма прямых инвестиций за этот период составила 1,35 миллиарда.
  • По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в первом полугодии 2021 года в Украину поступило 2,83 миллиарда долларов зарубежных инвестиций. Это рекордный уровень за последние четыре года.
Автор: Іван Магуряк