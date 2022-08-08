Фейерверк ко Дню Воздушных сил: Хлань рассказал о новых взрывах в Херсонской области

День Воздушных сил закончился мощными салютами от ВСУ по временно оккупированной Херсонской области. В частности по скоплению российских боеприпасов и по логистическим артериям.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный ТрО, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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Он вспомнил, что оккупанты очень хвастались тем, что они "закрыли небо", "поставили радиомаячки, которые будут отбивать абсолютно все удары HIMARS". Кроме того, говорили, что якобы "это уж точно и навсегда, ни один удар не прилетит, все перехватим".

Сергей Хлань добавил, что россияне еще хотели торжественно открывать Антоновский мост. Однако им пришлось признать, что им не удастся это сделать. Все из-за того, что по нему все же попали ракеты HIMARS, разрушившие все попытки оккупантов начать полномасштабную переброску техники.

Фактически 3 неделя заблокирована (перекидывание российской техники – 24 канал). Ее передвигают исключительно на паромной переправе, не удовлетворяющей поставок техники и вооружения для оккупантов. Они абсолютно ничего не смогут с ним поделать,

– прокомментировал Сергей Хлань.

Каховская плотина

Депутат Херсонского областного совета акцентировал, что россияне очень кичились усилением Криворожского направления. Утверждали, что начнут наступать на Кривой Рог, делали информационные вбросы, что усиливаются там большим количеством техники и личным составом через Каховскую плотину.

Именно через Каховскую плотину они наладили передвижение и немного подлатали дорожное полотно. Как раз сегодня наши ВСУ туда попали,

– рассказал Сергей Хлань.

Он вспомнил, что с первого дня, когда был поврежден Антоновский мост, пресс-секретарь ВСУ сказал, что у нас под огневым контролем абсолютно все транспортные артерии врага. Через которые оккупанты перекидывают оружие и вооружение.

Вчера наши ВСУ доказали, что логистические артерии снабжения оружием под абсолютным огневым контролем ВСУ,

– отметил Сергей Хлань.

"Были нанесены удары и по Дарьевскому мосту, где было передвижение техники. Россияне наводили у моста понтонную переправу, по которой по ночам перекидывали технику на Николаевское направление", – рассказал депутат Херсонского областного совета.

Он подытожил, что по 3 логистическим артериям был нанесен сокрушительный удар. Кроме того, то накопление техники, которое россияне производили перед переправой, а именно в Олешках, так же было уничтожено нашими ВСУ.

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