Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, ради этого Пригожин изменил образ – надел гражданскую одежду, а не военную форму.

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Такой образ нужен россиянам

Тизенгаузен отметил, что Пригожин делал абсолютно популистские заявления, но так их хотят слышать россияне. Он пытается создать себе образ "героя Бахмута", что якобы когда он был на фронте, "все было хорошо".

Политтехнолог обратил внимание, что в России образы бандитов всегда были культивированы, в том числе в кино. Поэтому россияне так любят преступников.

Православный бандит с доброй и щедрой душой, который за справедливость и простых людей – вот классический образ, который нужен россиянину. То, что он посидел в тюрьме, ему плюс. Думаю, что у Пригожина неплохие рейтинги среди россиян,

– считает он.

Тизенгаузен о новых заявлениях Пригожина: смотрите видео

Что снова "выдал" Пригожин