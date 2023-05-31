Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, заради цього Пригожин змінив образ – одягнув цивільний одяг, а не військову форму.

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Такий образ потрібен росіянам

Тизенгаузен зазначив, що Пригожин робив абсолютно популістські заяви, але їх так хочуть чути росіяни. Він намагається створити собі образ "героя Бахмута", що нібито коли він був на фронті, "усе було добре".

Політтехнолог звернув увагу, що у Росії образи бандитів завжди були культивовані, зокрема у кіно. Тому росіяни так люблять злочинців.

Православний бандит із доброю та щедрою душею, який за справедливість та простих людей – ось класичний образ, який потрібен росіянину. Те, що він посидів у тюрмі, йому плюс. Думаю, що Пригожин має непогані рейтинги серед росіян,

– вважає він.

Тизенгаузен про нові заяви Пригожина: дивіться відео

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